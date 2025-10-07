Más Información

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

se convirtió en la primera mujer mexicana en alcanzar más de un billón de reproducciones en Spotify gracias a su colaboración en la canción “Lo Siento BB:/”. Este logro histórico se sumó a su extensa y reconocida trayectoria musical.

La intérprete de “Me Voy” ha sido reconocida como una de las cantautoras latinas más importantes a nivel mundial por su capacidad de fusionar géneros y por consolidarse como una de las artistas feministas más influyentes de la música en español.

Esta no fue la primera vez que Venegas marcó un récord: en marzo de 2024 se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México ante más de 80 mil personas, como parte del festival “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad”.

Julieta Venegas nació el 24 de noviembre de 1970 en California, Estados Unidos, pero creció en Tijuana, donde estudió música desde los ocho años, según CMTV. Inició su carrera en el grupo de ska y reggae Tijuana No! y posteriormente se trasladó a Ciudad de México, donde formó parte de bandas como Lula y La Milagrosa.

Su salto a la fama ocurrió tras firmar con BMG y lanzar su disco “Aquí”, que la catapultó como solista e incluyó colaboraciones con músicos como Joselo y Quique Rangel (Café Tacvba), Rafael González (Botellita de Jerez) y Patricio Iglesias (Santa Sabina).

En 2008, su participación en el MTV Unplugged la popularizó en otros países fuera de Latinoamérica y le permitió alcanzar un disco diamante con más de 400 mil copias vendidas. A lo largo de su carrera, Venegas acumuló siete premios Grammy Latinos, el más reciente por su colaboración con Bad Bunny.

La canción “Lo Siento BB:/”, creada durante la pandemia de Covid-19 e incluida en el disco “DATA” del productor Tainy, combinó ritmos de reguetón, synth-pop y electrónica.

Desde el estreno de la canción de en colaboración con Bad Bunny y Tainy, conquistó al público internacional y, con el paso de los años, superó la marca de un billón de reproducciones en Spotify.

