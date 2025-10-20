Más Información

"31 Minutos" regresa luego de 11 años de la emisión de su última temporada, esta vez estrenando su película "Calurosa Navidad", emocionando a cientos de fans que esperaban ver el regreso de Tulio Triviño y sus amigos a la televisión.

Aunque ya se sabía que el proyecto de la serie infantil chilena llegaría en noviembre, aún se desconocía la fecha exacta. Ahora, Prime Video por fin anunció el día en que se estrenará este filme.

“31 Minutos: Calurosa Navidad” llegará el próximo viernes 21 de noviembre y se estrenará en la plataforma de streaming de Prime Video. Esta película no solo buscará divertir a los fans, sino que también promete traer de regreso a los títeres más irreverentes de la televisión.

¿De qué tratará “31 Minutos: Calurosa Navidad”?

La historia se desarrollará en la ciudad de Titirilquén, donde la Navidad desaparece y será misión de Juan Carlos Bodoque recuperarla. Sin embargo, su tentación por el juego y diversos obstáculos se interpondrán en su camino.

Pedro Peirano, voz de Tulio Triviño; Álvaro Díaz, quien interpreta a Juan Carlos Bodoque; Alejandra Dueñas, voz de Patana, y Patricio Díaz, quien da vida a Guaripolo, regresan en esta nueva entrega.

“31 Minutos” visitará CDMX próximamente

Tras el éxito de su concierto en formato Tiny Desk, donde participaron personajes como Freddy Turbina, Juan Pablo Sopa y Flor Bovina, ahora los personajes de las canciones más exitosas del Ranking Top llegarán a México.

El concierto, titulado “Radio Guaripolo II”, será una puesta en escena que combinará la comedia y la música del programa “31 Minutos” dentro del escenario del Teatro Metropolitan de la CDMX.

El show de “” se realizará los próximos 3, 4 y 5 de abril de 2026 en la Ciudad de México, donde los títeres del programa se reunirán con los fans de la serie una vez más.

