El programa de “31 Minutos” estrenó su concierto en formato Tiny Desk, acumulando más de 1 millón 11 mil 357 visualizaciones en YouTube. El video ha sido recibido con entusiasmo por los fans de la icónica serie infantil.

Clásicos como “Bailan sin César”, “Equilibrio espiritual” y “Mi muñeca me habló” fueron interpretados en este espacio íntimo, donde anteriormente se han presentado artistas de talla mundial como Bad Bunny, Adele o Taylor Swift.

¿Dónde ver el Tiny Desk de “31 Minutos”?

Los seguidores que crecieron con el show chileno ahora tienen la oportunidad de revivir estas canciones que marcaron a niños y adultos durante los dosmiles dentro de un espacio de oficina que fusiona el ritmo y el trabajo.

El “31 Minutos: Tiny Desk Concert” se encuentra disponible en YouTube de manera gratuita. El especial tiene una duración de 21 minutos y presenta un total de 7 temas clásicos de la serie.

Setlist de “31 Minutos”

El concierto fue realizado en colaboración con NPR Music como parte de una celebración a los artistas latinos. Las marionetas icónicas del programa también estuvieron presentes, aportando su característico humor.

El setlist incluyó:

"Mi Equilibrio Espiritual" "Bailan sin César" "Objeción Denegada" "Calurosa Navidad" "Mi Muñeca me Habló" "Arwrarwrirwrarwro" "Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)"

Algunos de los temas, como "Objeción Denegada" sufrieron cambios en la letra, criticando y satirizando la situación política actual que viven los migrantes en los Estados Unidos.

"Alza la mano si tú eres inocente / alza la mano si tú eres culpable / alza la mano si se te venció la Waiver (Visa Waiver Program) / alza la mano si tú eres ilegal".

Los músicos detrás del show

En la presentación destacó la participación de Álvaro Díaz, creador de “31 Minutos” y miembro fundador de Aplaplac. También estuvo presente Pablo Ilabaca, guitarrista, intérprete y compositor de gran parte de la música original del show.

Las voces principales no podían faltar: Pedro Peirano como Tulio Triviño, Álvaro Díaz como Juan Carlos Bodoque, Alejandra Dueñas como Patana Tufillo y Daniel Castro, la voz de Policarpo Avendaño.

El debut de “31 Minutos” en Tiny Desk confirma el legado del programa, ha tenido buen recibimiento de parte del público y los fans que disfrutaron del show en su emisión en el Canal 11.