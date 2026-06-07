Un tribunal iraní rechazó un recurso contra la condena de un año de cárcel impuesta al cineasta Jafar Panahi, quien habría regresado a su país tras ganar el máximo galardón en el Festival de Cannes del año pasado, declaró su abogado.

Un tribunal revolucionario de Teherán mantuvo íntegramente la sentencia original dictada en diciembre por otra corte, aunque Panahi aún puede presentar un nuevo recurso ante un tribunal provincial, indicó el abogado Mostafa Nili al sitio web del diario iraní Etemad.

Esto significa que la sentencia original de un año de cárcel y una prohibición de viajar de dos años por cargos de "propaganda" contra el sistema clerical de Irán sigue en pie, añadió.

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La agencia de noticias iraní ISNA informó en mayo que el director, que ganó la Palma de Oro de Cannes y fue nominado a un Oscar por su película "Un simple accidente", había regresado a Irán el 30 de marzo.

Panahi no confirmó personalmente que hubiera regresado a Irán.

"Un simple accidente" es una película con carga política que muestra a cinco iraníes enfrentándose a un hombre que creen que los torturó en prisión, una historia inspirada en la propia experiencia de Panahi.

Nili afirmó que, según el auto de acusación del poder judicial, la condena de Panahi se basa en "la producción de una película clandestina y problemática contra el establishment gobernante", en aparente referencia a este filme.

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