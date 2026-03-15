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Hollywood.—“Con lo que está ocurriendo en mi país, Irán, el Oscar tiene un significado menor. De alguna manera, estoy aquí porque me siento obligado. Estoy constantemente pensando en la gente de mi casa”, compartió con pesar Jafar Panahi, director de Un simple accidente nominada a Mejor Película Internacional al premio de la Academia.

Durante el panel de la categoría de Mejor Película Internacional, celebrado en el Museo de Oscar la noche del viernes, Panahi describió que, cuando su cinta (que muestra a un puñado de iraníes deliberando si cobrarán venganza ante un exponente de la dictadura de su país) fue nominada al Oscar, pensó que podría dejar de hacer campaña para el premio de la Academia; pero la empresa distribuidora le dijo que era un compromiso adquirido.

Del Toro propone estrella en el paseo

Guillermo del Toro desea promover que el maquillista Jack Pierce, responsable de caracterizar a la Criatura de Frankenstein interpretada por Boris Karloff en 1931, obtenga el reconocimiento que se merece por haber definido el imaginario de los monstruos en la pantalla.

“Quisiera financiar personalmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para Jack Pierce. ¡Ya es hora de que la tenga!”, declaró ayer ante la audiencia del panel organizado por el Museo del Oscar con los nominados a Mejor Maquillaje y Peinado.

Sentado al lado de los artistas nominados al Oscar a Maquillaje, Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, con quienes forjó su versión de la Criatura, dijo: “Son lo mejor. Somos una familia trabajando por más de una década”.

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