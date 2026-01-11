Mientras Hollywood celebra su cine, en Irán lo condenan, así es la historia de Jafar Panahi, realizador iraní nominado a los Globos de Oro.

A los 65 años, el cineasta enfrenta una nueva sentencia de prisión por “propaganda contra el sistema”, justo cuando su obra más reciente, "It Was Just an Accident", acumula premios y proyección internacional.

La condena, anunciada por su defensa, establece un año de prisión, además de restricciones de viaje y limitaciones para participar en actividades políticas o sociales. La noticia se conoció el mismo día en que Panahi recogía premios en Estados Unidos.

Durante uno de esos discursos, el cineasta dedicó sus premios a “quienes siguen filmando en silencio, sin apoyo y, a veces, arriesgándolo todo, solo con su fe en la verdad y la humanidad”.

El filme ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y desde entonces se perfila como un fuerte candidato al Óscar en la categoría de película internacional. Que una obra así exista y circule, pese a la prohibición expresa de Panahi para filmar en su país, es en sí mismo una declaración política.

No es la primera vez que el director enfrenta la censura. En 2010 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años sin poder filmar ni salir de Irán tras apoyar protestas antigubernamentales. Cumplió solo dos meses antes de quedar en libertad condicional, pero la prohibición se mantuvo.

Lejos de callar, respondió con creatividad y desafío: envió "This Is Not a Film al Festival" de Cannes en una memoria USB escondida dentro de un pastel. Más tarde rodó "Taxi Tehran" íntegramente dentro de un automóvil, una película que le valió el Oso de Oro en la Berlinale.

En su cine, las mujeres suelen ocupar un lugar decisivo: cuestionan, confrontan y desestabilizan la autoridad. Esa presencia ha ganado nueva resonancia tras las protestas de mujeres en su país y ayuda a explicar por qué su obra resulta especialmente incómoda para un régimen que vigila de cerca a artistas y figuras públicas.

Durante una entrevista reciente, Panahi recordó la súplica de un exiliado iraní que le pidió no regresar a su país. Su respuesta fue: “No puedo vivir fuera de Irán. No puedo adaptarme a ningún otro lugar”.

¿De qué trata It Was Just an Accident?

It Was Just an Accident es un thriller moral con un trasfondo político profundo. La historia sigue a Vahid, un mecánico iraní que cree reconocer a su antiguo torturador de prisión cuando el hombre aparece en su taller con un coche averiado.

Impulsado por el trauma, Vahid lo secuestra y, en lugar de ejecutar una venganza inmediata, decide buscar a otros ex presos políticos para confirmar su identidad y debatir qué hacer con él. A partir de ahí, la película se convierte en un intenso dilema ético:¿matarlo?, ¿entregarlo?, ¿obligarlo a confesar?, ¿o romper el ciclo de violencia?

Con el presunto torturador inmovilizado en la parte trasera de una camioneta, el grupo recorre distintos espacios de Teherán: talleres, librerías, fiestas de boda, dibujando un retrato íntimo de una sociedad marcada por la represión, el miedo y la supervivencia cotidiana.

