La temporada de premios en Hollywood continúa. Esta noche las estrellas más grandes del cine y la televisión se reúnen para celebrar una de las entregas más importantes de la industria: Los Globos de oro.
Conocida como la antesala del Oscar, esta premiación suele marcar el destino de las películas que, en marzo próximo, se medirán cara a cara para llevarse a cabo el reconocimiento de La Academia.
"Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza la lista de nominaciones con nueve categorías; mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro tiene cuatro candidaturas.
¿Dónde y a qué hora ver la gala?
La 83.ª edición se celebra este domingo 11 de enero desde el Beverly Hilton. Para no perderte ningún detalle en México y Latinoamérica, estos son los horarios y canales:
- Horario: La ceremonia principal inicia a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). La alfombra roja comienza una hora antes.
- Televisión: En toda la región podrás seguir la transmisión en vivo por el canal TNT.
- Streaming: La plataforma Max (antes HBO Max) tendrá la señal en vivo y bajo demanda.
