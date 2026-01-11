La temporada de premios en Hollywood continúa. Esta noche las estrellas más grandes del cine y la televisión se reúnen para celebrar una de las entregas más importantes de la industria: Los Globos de oro.

Conocida como la antesala del Oscar, esta premiación suele marcar el destino de las películas que, en marzo próximo, se medirán cara a cara para llevarse a cabo el reconocimiento de La Academia.

"Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza la lista de nominaciones con nueve categorías; mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro tiene cuatro candidaturas.

¿Dónde y a qué hora ver la gala?

La 83.ª edición se celebra este domingo 11 de enero desde el Beverly Hilton. Para no perderte ningún detalle en México y Latinoamérica, estos son los horarios y canales: