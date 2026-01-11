Más Información

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

Y Dios creó a Brigitte Bardot

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

La temporada de premios en continúa. Esta noche las estrellas más grandes del cine y la televisión se reúnen para celebrar una de las entregas más importantes de la industria: Los.

Conocida como la antesala del Oscar, esta premiación suele marcar el destino de las películas que, en marzo próximo, se medirán cara a cara para llevarse a cabo el reconocimiento de La Academia.

"Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza la lista de nominaciones con nueve categorías; mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro tiene cuatro candidaturas.

¿Dónde y a qué hora ver la gala?

La 83.ª edición se celebra este domingo 11 de enero desde el Beverly Hilton. Para no perderte ningún detalle en México y Latinoamérica, estos son los horarios y canales:

  • Horario: La ceremonia principal inicia a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). La alfombra roja comienza una hora antes.
  • Televisión: En toda la región podrás seguir la transmisión en vivo por el canal TNT.
  • Streaming: La plataforma Max (antes HBO Max) tendrá la señal en vivo y bajo demanda.

