Con una ceremonia mesurada (mas no así su alfombra roja), los Globos de Oro dieron voz a sus nominados y ganadores a lo mejor del cine y la televisión.

Jafar Panahi, director de Fue sólo un accidente, película francesa que perdió en la categoría de película extranjera frente a El agente secreto, acudió a la gala.

El director iraní fue condenado en su país a un año de prisión acusado de promover “propaganda contra el sistema”, además de otras restricciones.

“Estamos lidiando con un Estado que ha caído en todos los aspectos posibles. Ha caído política, económica, ambiental e ideológicamente, y desde el punto de vista de la política exterior. Se mire por donde se mire, ha caído”, declaró Panahi ante un panel de directores internacionales del Festival Internacional de Cine de Palm Springs que competían por el Premio de la Academia a la mejor película internacional, moderado por Kevin Cassidy, editor de The Hollywood Reporter.

Brasil está de fiesta

São Paulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la victoria de la película El agente secreto y exaltó el cine brasileño que, según él, es “sinónimo de orgullo en los principales escenarios del mundo”.

A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su satisfacción ante el reconocimiento internacional del largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura.

Lula señaló que el galardón corona el “trabajo potente” del director y los actores, quienes escribieron “otro lindo capítulo de la historia del cine brasileño”.

El jefe de Estado, quien tuvo la oportunidad de ver el filme junto al elenco en una función privada en su residencia antes del estreno oficial en el país, calificó la obra como “esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura y la capacidad de resistencia del pueblo brasileño”.

La gala celebrada este domingo registró una audiencia similar a la del año pasado, entre 9 y 10 millones de espectadores en Estados Unidos.