sorprendió a los fans de 31 Minutos en la nueva película “Calurosa Navidad” con una reinterpretación del tema “Mi muñeca me habló”. La artista mexicana fue la invitada especial del largometraje producido para Prime Video.

31 Minutos: Calurosa Navidad” llegó a la plataforma como uno de los estrenos destacados para la temporada de invierno. Este proyecto marca el regreso de los clásicos personajes de la serie chilena, once años después de su última temporada.

Para esta ocasión, además de la reaparición de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Patana, se sumó Julieta Venegas como un personaje más, pero en su versión humana, sin títere.

Julieta Venegas participará en la película "31 Minutos: Calurosa Navidad" Foto: OCESA/ Captura de pantalla (@PrimeVideoMX)
La nueva versión de “Mi muñeca me habló” interpretada por Julieta Venegas fue publicada en el canal oficial de 31 Minutos en YouTube, donde ya supera las 297 mil vistas y ha recibido elogios de miles de fans de la serie.

Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: “Julieta es un regalo al corazón para el público chileno y mexicano, amamos”, “Esto me hace tan feliz... mi niño interior está sano”, “Amo ver a Julieta y 31 Minutos juntos” y “Muchas gracias a Chile por este pedacito de infancia”.

El significado de “Mi muñeca me habló”

La serie chilena "", estrenada en 2003, presentaba un noticiero satírico donde títeres parodiaban a los medios de comunicación y abordaban distintos temas de la cultura pop.

El programa, conducido por Tulio Triviño, con el tiempo trató temas adultos mediante humor, crítica social y canciones, siendo una de las más populares “Mi muñeca me habló”, interpretada originalmente por Carolina Paulsen bajo el personaje de Flor Bovina.

La canción describe la intimidad y los secretos que los niños guardan y que solo le confían a su muñeca. Sin embargo, en años recientes, colectivos feministas la han resignificado como un himno para prevenir el abuso sexual infantil y visibilizar la violencia de género.

