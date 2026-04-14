Una mujer de origen colombiano fue detenida nuevamente en calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, señalada por su presunta participación en robos a casa habitación en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se trata de Karent Carolina, de 41 años, quien, de acuerdo con reportes policiales, estaría vinculada con una banda integrada por personas extranjeras dedicada al saqueo de viviendas. La detención fue realizada por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La captura ocurrió en el cruce de las avenidas Monterrey y Chapultepec, donde los policías le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de robo agravado. Las investigaciones la relacionan con un asalto ocurrido el pasado 16 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco, donde, junto con un cómplice, habría despojado a una persona de sus pertenencias antes de huir en un vehículo.

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Autoridades señalaron que la mujer ya había estado en prisión recientemente, sin embargo, volvió a ser ubicada tras trabajos de seguimiento e inteligencia.

Tras su detención, fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente ingresada a un centro penitenciario en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

De manera extraoficial, se le relaciona con una célula delictiva dedicada al robo de viviendas en distintas zonas del Valle de México. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros casos.

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