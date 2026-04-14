A más de un año del asesinato de dos hombres en la alcaldía Álvaro Obregón, autoridades capitalinas lograron llevar ante un juez al tercer presunto responsable.

Se trata de Ricardo “N”, quien fue detenido tras un operativo coordinado entre instancias mexicanas y estadounidenses, luego de permanecer fuera del país. Su captura se concretó el pasado 10 de abril en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros, y días después, el 12 de abril, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado, además de imponerle prisión preventiva.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio?

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 20 de diciembre de 2024, cuando Ricardo “N” y otros dos hombres —identificados como Moisés “N” y Atzin “N”— habrían ingresado a un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal haciéndose pasar por empleados de una empresa de paquetería. Una vez dentro, las víctimas fueron asesinadas.

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Los agresores trasladaron posteriormente los cuerpos en una camioneta propiedad de las víctimas hasta otro inmueble en la colonia Polanco V Sección, donde los abandonaron. Fue el 23 de diciembre cuando policías capitalinos localizaron los cadáveres.

Las indagatorias incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y trabajo de campo, lo que permitió identificar a los tres presuntos implicados. En marzo de 2025, Moisés “N” y Atzin “N” fueron detenidos y actualmente permanecen en prisión preventiva, también vinculados a proceso.

Ricardo "N" contaba con ficha roja de la Interpol

Para ubicar a Ricardo “N”, quien había salido del país, se emitió una ficha roja de Interpol, lo que activó su búsqueda internacional. Finalmente, su detención fue posible gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de la República, la Policía de Investigación, autoridades de Estados Unidos y la fiscalía de Tamaulipas.

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Con la captura de este tercer implicado, los tres presuntos responsables del doble homicidio ya enfrentan proceso penal, mientras continúan las investigaciones complementarias, para las cuales el juez fijó un plazo de dos meses.

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