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La alcaldía Álvaro Obregón informó que la fuga de agua registrada en Prolongación de Mercadela, en la colonia Torres de Potrero, está controlada al 90%, y se tiene un reporte preliminar de afectaciones en 12 viviendas y dos automóviles.
La demarcación expuso que elementos de Protección Civil implementaron el acordonamiento de la zona para salvaguardar a la población y facilitar las labores, mientras que la autoridad competente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), realiza las maniobras técnicas correspondientes, incluyendo la operación y cierre de válvulas. personal de Obras de la Alcaldía también acudió para apoyar en la atención.
Como parte de la atención a la población, se activó el Plan DN-III-E con apoyo del Ejército Mexicano, a fin de auxiliar a las familias afectadas por esta situación.
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“La fuga se encuentra controlada en un 90%. Segiagua realiza la valoración técnica para determinar las causas del incidente, en tanto la alcaldía mantiene acciones de apoyo y atención a las y los vecinos afectados”, dijo.
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Edil contabiliza los daños en Álvaro Obregón
El edil de la alcaldía, Javier López Casarín, indicó que se tiene el registro preliminar de 12 viviendas y dos automóviles afectados en la zona.
“Se realizará el levantamiento de daños para informar a la @SEGIAGUA y proceder lo correspondiente con la aseguradora”, refirió.
mahc/LL
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