El Consejo para Erradicar y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) hizo un llamado a la Liga MX, la Comisión de Árbitros y la Federación Mexicana de Futbol ante el presunto caso de misoginia cometido en contra de la árbitra Katia Itzel García, durante el partido Pumas-Mazatlán, del pasado domingo.

A través de un comunicado, el Copred manifestó su preocupación por los hechos ocurridos durante el encuentro deportivo, además de que subrayó que la gravedad del caso se acentúa debido a que México será sede de la Copa Mundial de Futbol y la propia García será árbitra en dicha justa internacional.

Lo anterior luego de que el director técnico del equipo Mazatlán, Sergio Bueno, presuntamente insultó a Katia García, tras ser expulsado del encuentro del pasado 12 de abril.

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Por ello, el Copred llamó a la Liga MX a que "adopte una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella, y garantice que sus partidos se desarrollen bajo estándares de respeto e igualdad".

A la Comisión de Árbitros para que protejan la integridad y dignidad de las personas árbitros ante cualquier agresión basada en el género.

Así como a fortalecer protocolos de prevención, atención y sanción.

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Y a la Federación Mexicana de Futbol a que investigue los hechos, independientemente de su cédula arbitral, y establezca criterios para sancionar la discriminación, incluso cuando ocurran afuera de los canales tradicionales de reportes.

El Copred dijo que al futbol no está exento de las obligaciones en derechos humanos y que desde el Gobierno capitalino se ha insistido en que la discriminación no se puede tolerar en el terreno de juego.

En el comunicado se señaló que lo ocurrido no puede entenderse como parte de la pasión por el juego o una reacción legítima ante una decisión del cuerpo arbitral sino que "se trata de expresiones que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público".

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El Copred dijo que la Ciudad de México y el país tienen la responsabilidad de garantizar que el fútbol que se proyecte al mundo sea esté libre de discriminación.

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