La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que el servicio del Metro así como atender a los usuarios debe estar por encima de cualquier interés. Además, remarcó que su administración ha destinado casi 50 mil millones de pesos para renovación y mantenimiento de este medio de transporte en los últimos dos años.

“Al Metro hay que cuidarlo todos, lo tienen que cuidar los usuarios, lo tienen que cuidar también los trabajadores y lo tenemos que cuidar por supuesto el propio gobierno, así que el metro debe estar por encima, el servicio del metro por encima de cualquier interés. El servicio a los usuarios debe de ser la prioridad”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina afirmó que el Metro es el “bien público de movilidad más importante” de la Ciudad de México, y remarcó que se ha logrado que en su administración, entre 2025 y 2026 se le destinen casi 50 millones de pesos.

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Aseveró que los mil 500 millones de pesos que destinó la Federación por el Mundial, su administración decidió que estos recursos se fueran al Metro, particularmente a la renovación de la Línea 2, la cual está en progreso.

“El metro es la prioridad, es uno de los rubros que para la ciudad es de lo más importante, constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad de México y, como tal, hemos logrado que casi 50 mil millones de pesos sean destinados al Metro entre 2025 y 2026 en cuanto a presupuesto, asimismo hemos hemos logrado concluir la línea 1 y avanzar este año en la renovación de la Línea 3 del Metro, por supuesto sin descuidar el mantenimiento que debe tener de manera necesaria año con año”, precisó.

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