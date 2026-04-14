Más Información

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

A Morena le falta mucho para competir en San Luis Potosí: Ruth González; PVEM tiene la fuerza para ganar solo las elecciones, dice

A Morena le falta mucho para competir en San Luis Potosí: Ruth González; PVEM tiene la fuerza para ganar solo las elecciones, dice

PVEM y PT descartan postular a Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas; senador agotará proceso interno de Morena, afirma

PVEM y PT descartan postular a Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas; senador agotará proceso interno de Morena, afirma

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

Un vehículo de carga se incendió la tarde de este martes sobre la , sin que se reportaran .

De acuerdo con , el incidente fue alertado desde un puesto de mando, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al punto para verificar la emergencia. Al arribar, confirmaron que una camioneta estaba envuelta en llamas, por lo que se implementaron maniobras de abanderamiento para resguardar la zona y evitar riesgos a otros automovilistas.

Según la versión del conductor, la unidad comenzó a presentar fallas mientras circulaba, aparentemente por un sobrecalentamiento del motor. Tras detenerse a un costado de la vía y abrir el cofre para revisar, el vehículo comenzó a incendiarse.

La unidad siniestrada, una camioneta tipo pickup de color blanco, transportaba semillas y chiles al momento del incidente. Foto: Especial
La unidad siniestrada, una camioneta tipo pickup de color blanco, transportaba semillas y chiles al momento del incidente. Foto: Especial

Lee también

La unidad siniestrada, una camioneta tipo pickup de color blanco, transportaba semillas y chiles al momento del incidente.

Equipos de emergencia trabajaron en el control del fuego hasta sofocarlo por completo. No se reportaron afectaciones a terceros, aunque la circulación se vio parcialmente afectada durante las labores de atención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]