Un vehículo de carga se incendió la tarde de este martes sobre la autopista México-Toluca, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con reportes operativos, el incidente fue alertado desde un puesto de mando, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al punto para verificar la emergencia. Al arribar, confirmaron que una camioneta estaba envuelta en llamas, por lo que se implementaron maniobras de abanderamiento para resguardar la zona y evitar riesgos a otros automovilistas.

Según la versión del conductor, la unidad comenzó a presentar fallas mientras circulaba, aparentemente por un sobrecalentamiento del motor. Tras detenerse a un costado de la vía y abrir el cofre para revisar, el vehículo comenzó a incendiarse.

La unidad siniestrada, una camioneta tipo pickup de color blanco, transportaba semillas y chiles al momento del incidente. Foto: Especial

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La unidad siniestrada, una camioneta tipo pickup de color blanco, transportaba semillas y chiles al momento del incidente.

Equipos de emergencia trabajaron en el control del fuego hasta sofocarlo por completo. No se reportaron afectaciones a terceros, aunque la circulación se vio parcialmente afectada durante las labores de atención.

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