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Ecatepec, Méx. – La mañana de este martes fue hallado un recién nacido en el interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ubicado sobre la avenida Central, en la colonia La Estrella.

Según el reporte de la , el personal de la institución educativa fue el que hizo la notificación al Centro de Mando estatal.

Al acudir al lugar, un privada del plantel les informó que al bebé lo encontraron aún con el cordón umbilical a las 7:00 horas, pero no aportó más detalles y se negó a contactar a algún superior o a proporcionar datos adicionales.

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El recién nacido fue trasladado al Hospital General Dr. José María Rodríguez de Ecatepec para su valoración por pediatras.

Los elementos policiales mantuvieron los recorridos de seguridad en la zona.

De los hechos tomó conocimiento la para iniciar la investigación del caso.

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mahc/LL

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