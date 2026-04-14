Tras el paro escalonado que implementaron trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, consideró que se “va por buen camino” y se ha avanzado adecuadamente, pues destacó que tienen “una visión común” de mejorar el mantenimiento de este medio de transporte.

En conferencia de prensa, el secretario afirmó que el paro del pasado viernes “no fue un paro laboral” sino un asunto de no integrar a algunos trabajadores y extender sus horarios.

“Los sindicatos también tienen elementos de presión, no fue un paro laboral, fue un asunto de no integrar algunos trabajadores y extender el horario de los trabajadores, pero creo que en este momento estamos avanzando adecuadamente. Ya están de acuerdo donde vamos a destinar los recursos presupuestales y creo que vamos en buen camino”, dijo.

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Precisó que cada año se hacen revisiones salariales como parte de la relación que mantienen las autoridades con el Sindicato del Metro.

“Tenemos una visión común de mejorar el mantenimiento de manera permanente y avanzar a resolver los problemas, con el conocimiento técnico y profesional que tienen los trabajadores en la operación cotidiana del Metro. Entonces, esa relación creo que hoy nos está llevando a un acuerdo para continuar con el mantenimiento y también para darle la información de a dónde van los recursos financieros que hemos venido aprobando a lo largo de los presupuestos”, dijo.

Por otro lado, el secretario aseguró que el mantenimiento del Metro “siempre ha sido permanente, hay recursos disponibles y posibilidad de que puedan ejecutarse en tiempo y forma”.

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Señaló que desde el inicio de la actual administración se atiende al Metro a través de un plan integral con dos objetivos: la renovación de líneas y compra de trenes nuevos, y fortalecer el mantenimiento.

“De ahí que los presupuestos tanto de 2025 como de 2026 se hayan incrementado en una proporción considerable respecto a los años anteriores. En el 2026 se autorizaron 25 mil millones de pesos. También el gobierno federal hizo una aportación extraordinaria de mil 500 millones, lo que significa 26 mil 500 millones para ejecución de la operación y las inversiones públicas en el metro de la Ciudad de México. De esos, ha habido una inversión para la línea 3 de 5 mil millones. Más la inversión de la línea 2 y de todo el sistema de transporte colectivo, que son mil 500 millones, son 6 mil 500 millones de pesos”, dijo.

Adicionalmente, precisó que este año se han ejercido más de 3 mil 200 mdp a mantenimiento menor de la red.

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