Tras la gresca de hace unos días, integrantes de la Asamblea de Barrios se reunieron con diputados locales y con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, y acordaron realizar mesas de trabajo para atender sus demandas.

El funcionario capitalino recalcó que el crédito para vivienda social de la Ciudad no tiene paralelo en el continente americano, y sobre las peticiones de los inconformes para acceder a vivienda recalcó que “el planteamiento de la Asamblea de Barrios de Azcapotzalco ha sido evaluado desde hace varios meses”.

La diputada Xóchitl Bravo propuso a los integrantes de la Asamblea de Barrios la realización de tres mesas de trabajo, con la finalidad de atender sus demandas de vivienda, así como su contribución a la ley en la materia.

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Precisó que en esos encuentros participarían los presidentes de las Comisiones de Vivienda y Presupuesto, Emilio Guijosa y Valentina Batres, e integrantes de la Secretaría de Vivienda.

En ese contexto, aclaró que el Congreso de la Ciudad de México no elabora reglamentos y carece de facultades para modificarlos, lo mismo para reglas de operación establecidas por las dependencias capitalinas.

Bravo Espinosa sugirió iniciar con una mesa de trabajo para abordar la solicitud de esa organización sobre el pago de las Unidades de Medida y Actualización (Umas); mientras que en una segunda se plantearían casos específicos de vivienda; y en una terca sobre la Ley de Vivienda.

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“Yo propondría estas tres mesas de trabajo y estaría acompañando a mis compañeras y compañeros legisladores en todo lo que sea necesario. Obviamente, siempre mantenemos una relación muy estrecha con el Gobierno de la Ciudad de México, porque sí consideramos que el legislar se hace aquí, pero también se hace escuchando afuera a la ciudadanía”, puntualizó

Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda, enfatizó que en el Congreso ha existido diálogo abierto con las organizaciones de vivienda y celebró los acuerdos. Asimismo, el diputado de Azcapotzalco, Alejandro Carbajal, asistió para dialogar con los quejosos.

La semana pasada, Integrantes de la Asamblea de Barrios dieron “portazo” e ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.

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Esta irrupción, según. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, evidenció la nula comunicación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

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