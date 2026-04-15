La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miercoles 15 de abril se tiene prevista que la Unidad Nacional Independiente en Resistencia lleve a cabo el mitin iNos faltan!, a las 9 horas, en la Secretaría de Gobernación. Buscan visibilizar que la desaparicion de personas continúa siendo una emergencia nacional, exigiendo atención inmediata por parte de la autoridades en México.

Trabajadores de la plataforma de movilidad DiDi se reunirán a las 9:30 horas en la sede alterna del Congreso, en la Plaza de la Constitución, para llevar a cabo el espacio de diálogo Iztapalapa inteligente: Tecnología y movilidad para el futuro, con la finalidad de impulsar una agenda común enfocada en la seguridad, la innovación tecnológica y el acceso equitativo a la movilidad.

Integrantes del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura se concentrarán a las 10 horas, en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la colonia Roma. Exigen respuesta por parte de las autoridades para la oportuna gestión y entrega del recurso correspondiente al pago de la póliza de seguros colectiva de gastos médicos para titulares 2026-2027.

Lee también Fallecieron 208 motociclistas en 2025: Semovi

El Frente Nacional por las 40 Horas realizará un mitin a las 10 horas, en la Cámara de Diputados. Están en contra de las jornadas laborales de 12 horas y del abaratamiento del trabajo en México.

El Comité de Apoyo a Palestina Libre de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevará a cabo el acopio de víveres para Cuba, a las 11 horas, en las instalaciones de la facultad, en Ciudad Universitaria.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

Lee también Buscan impulsar vivienda en CDMX con la Norma 26

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El grupo Comunidades por la Autonomía realizará una conferencia de prensa a las 11 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social, en la colonia Roma Norte. Informarán sobre la actualización de los casos relacionados a los sitios sagrados de Chichén Itzá y Mayapán, emblemáticos de la cultura Maya y por los cuales son criminalizados y excluidos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alumnos del CCH Sur sostendrán una mesa de diálogo con autoridades del plantel, a las 13 horas, respecto a las diferentes problemáticas dentro de la escuela como lo son: insumos para los baños, denuncias a profesores y salud mental.

Lee también Brugada confirma Fan Fest en la alcaldía Miguel Hidalgo

El grupo Autogestión Feminista se reunirá a las 15:30 horas, en la explanada del Palacio de Bellas Artes. En el marco del Dia Mundial del Arte realizarán la jornada artistica Trazos Contra el Despojo, para protestar en contra del despojo del territorio y la gentrificación derivado de la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El grupo Vecinos y Vecinas Defendiendo el Parque Lira se manifestarán durante el día en la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo. Realizarán la intervención gráfica en rechazo a la privatización y presunta limpieza social que la alcaldía promueve.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL