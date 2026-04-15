Con plazos establecidos para la entrega de dictámenes a desarrolladores inmobiliarios y reducción en los tiempos para trámites que podían demorar hasta dos años a sólo meses, en la Ciudad de México se busca incentivar la construcción de vivienda bajo la Norma 26, explicó el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay Grohmann, quien considera a esta política como “la más importante para evitar la gentrificación”.

Lo anterior, gracias a un acuerdo de facilidades administrativas que se otorgaron a Servimet para la operación de desarrollos inmobiliarios con la Norma 26, en el que se establecen plazos a las dependencias del gobierno central para la entrega de dictámenes a desarrolladores inmobiliarios que produzcan este tipo de vivienda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carlos Mackinlay recordó que un privado puede proponer a Servimet algún predio para construir vivienda bajo la Norma 26, la cual se autoriza con la condición de que los desarrolladores vendan al público esas unidades en no más de 2 millones 31 mil pesos en 2026, como medida para tener vivienda asequible.

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“Esas viviendas, que ahora por suerte tienen un metraje que se acerca cada vez más a los 60 metros cuadrados, tienen 50, 52 o 54 metros cuadrados. Esas viviendas se construyen y se venden al público abierto. Afortunadamente en esta venta, los que más compran estas viviendas son los vecinos de las colonias y las alcaldías donde se construye”, afirmó.

Sin embargo, dijo que un problema que había era que las autorizaciones que otorgan las distintas dependencias, como Medio Ambiente, Movilidad, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Metrópolis —antes Seduvi— y Secretaría del Agua, “podían llegar a tardar hasta dos años, durante dos años como un desarrollador tienes que tener créditos puente, no puedes a veces sostener tu inversión porque no se te dan los permisos”.

Por ello, señaló que la administración actual redujo los tiempos para la entrega de permisos a sólo unos meses, en algunos casos ocho, siete o seis.

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Mackinlay recordó que el 27 de marzo fueron publicados en la Gaceta Oficial los acuerdos de facilidades para la operación de desarrollos inmobiliarios en el marco de la Norma 26, con los que las dependencias tienen un plazo establecido para entregar sus dictámenes.

“Por ejemplo, si tú presentas un predio que cumple con la normatividad medioambiental, la Secretaría del Medio Ambiente va a dar la autorización en un solo día. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil va a reducir prácticamente a la mitad su obligación de otorgar los permisos. La Secretaría del Agua no podrá exceder más de 10 días hábiles. Vamos a lograr reducir la tramitación a un plazo de dos meses a tres meses, lo cual contribuye a incentivar la producción de este tipo de vivienda”.

Precisó que actualmente hay cerca de 30 mil viviendas que están en ese proceso.

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Dicho documento se hizo en el marco del Bando 1 que presentó el año pasado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir la gentrificación en la CDMX.

En la publicación, denominada Acuerdo por el que en concordancia con el Bando 1 se otorgan facilidades administrativas a Servicios Metropolitanos, S.A. DE C.V., para la ejecución de desarrollos inmobiliarios en el marco de la Norma para Incentivar la Producción de Vivienda de Interés Social, Interés Popular y Sustentable, se establece la reducción de tiempos para diversos trámites.

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cdm