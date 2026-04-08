El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) fijaron la meta de construir 70 mil viviendas en Chiapas para este sexenio y a final de este año, se entregarán 20 mil, informó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Vamos a llegar a muy buenas metas en este año, a finales de 2026 con más de 20 mil viviendas y vamos a rebasar las expectativas que usted nos ha trazado. Estamos aquí trabajando coordinadamente para los terrenos, para buscar los mecanismos de inversión y no me resta más que agradecerle desde Chiapas todo su apoyo y su confianza”, expresó.

Durante un enlace a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza indicó que este miércoles 8 de abril entregarán 48 de las 176 viviendas construidas en el Fraccionamiento de Infonavit Lacantún, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), señaló que la meta incrementó a 30 mil viviendas por parte de Conavi y 34 mil por parte de Infonavit. Explicó que actualmente en la entidad se cuentan con 33 proyectos en proceso.

“Con todo esto, efectivamente, llevamos un avance muy importante, 27% de la meta sectorial que se da en Chiapas, lo cual es verdaderamente importante”, subrayó esta mañana al entregar una vivienda con dos habitaciones, sala, cocina, comedor, baño y cuarto de servicio.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la meta para la construcción de viviendas a nivel nacional es de un millón 800 mil, afirmó que este año se alcanzarán a entregar 500 mil hogares de la mano de Infonavit, Fovissste y Conavi.

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