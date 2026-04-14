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El alcalde de Álvaro Obregón, , fue electo por unanimidad como integrante del Comité Ejecutivo Regional (REXCOM) y representante ante el Comité Ejecutivo Global (GEXCOM) de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la red internacional más importante en materia ambiental a nivel mundial.

El reconocimiento se otorga por su liderazgo y compromiso con la agenda ambiental.

Javier López Casarín es designado integrante del Comité Ejecutivo Regional y Global; reconocen su compromiso con la agenda ambiental. Foto: Especial.
Javier López Casarín es designado integrante del Comité Ejecutivo Regional y Global; reconocen su compromiso con la agenda ambiental. Foto: Especial.

Este nombramiento se llevó a cabo en el marco de la Primera Reunión del Comité Ejecutivo Regional 2026 de ICLEI para México, Centroamérica y el Caribe, donde líderes locales coincidieron en la importancia de para enfrentar los desafíos del cambio climático desde lo local.

La alcaldía de explicó que la designación del alcalde reconoce el trabajo que ha impulsado desde Álvaro Obregón en materia de sostenibilidad, innovación y políticas públicas basadas en evidencia, posicionando a la demarcación como un referente en la construcción de soluciones con impacto global.

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“Este nombramiento es un reconocimiento al esfuerzo colectivo que realizamos en Álvaro Obregón para impulsar una agenda ambiental responsable, innovadora y con visión de futuro. Hoy, más que nunca, lo local tiene la capacidad de incidir en lo global”, destacó el alcalde.

El edil subrayó que su participación en estos órganos permitirá fortalecer el intercambio de mejores prácticas, así como impulsar iniciativas que contribuyan a de las y los ciudadanos, a través de modelos de desarrollo sostenible.

Javier López Casarín es designado integrante del Comité Ejecutivo Regional y Global; reconocen su compromiso con la agenda ambiental. Foto: Especial.
Javier López Casarín es designado integrante del Comité Ejecutivo Regional y Global; reconocen su compromiso con la agenda ambiental. Foto: Especial.

“En un contexto global donde los desafíos ambientales requieren respuestas coordinadas y eficaces, la participación de gobiernos locales como Álvaro Obregón resulta fundamental para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes e incluyentes”, indico la demarcación.

Con esta designación, Álvaro Obregón consolida su presencia en espacios internacionales de toma de decisión, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad, la innovación y la construcción de un futuro más justo y resiliente, sostuvo la alcaldía.

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dmrr/cr

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