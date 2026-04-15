La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que su gobierno trabaja en una alianza con el sector privado para promover que haya home office durante el Mundial 2026, con la intención de reducir el tráfico y las emisiones de CO² en las calles y principales avenidas durante esos días.

“Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación”, dijo.

Al presentar el programa “Mundial Verde”, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina convocó a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad a “hacer una alianza con el home office, que se utilizó por necesidad cuando la pandemia y después otra vez se abandonó”.

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“Sí necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que, estamos gestionando para que las escuelas ese día no tengan clases, que esos días no tengan clases y que también desde todo lo público, podamos ayudar, pero sí necesitamos que el home office regrese a la ciudad y que el trabajo de oficina en el hogar pueda ayudarnos a que en este Mundial podamos tener aire limpio”, señaló.

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