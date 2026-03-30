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La jefa de Gobierno, , dio a conocer que solicitó a las autoridades educativas la suspensión de clases durante los días que habrá partidos de futbol con motivo del Mundial de junio próximo, como medida para que haya menos tránsito y para que la población pueda disfrutar del evento deportivo.

Asimismo, dijo que ha pedido a las coordinaciones empresariales que hagan lo posible por permitir que esos días sus trabajadores hagan trabajo en casa, como se hacía en la época de pandemia.

“Hemos desde un inicio solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases y a las distintas coordinaciones empresariales, que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia”, dijo.

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En conferencia de prensa este lunes, la mandataria capitalina afirmó que el objetivo es que existan las condiciones más favorables para que esos días , además de que la población pueda disfrutar de estos eventos “como ellos quieran”, ya sea en casa o en los festivales futboleros que se abrirán por toda la ciudad en esas fechas.

“Que podamos tener esos para que en la Ciudad de México tengamos las mejores condiciones para evitar mayores tensiones en tráfico o en otros espacios, como el propios transporte público”, precisó.

En septiembre pasado, la jefa de Gobierno anunció que el día de la inauguración del , que tendrá como sede el recién reinaugurado Estadio Banorte, será feriado.

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dmrr/rmlgv

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