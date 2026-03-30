Durante la ceremonia de entrega de 123 Certificados Agrarios a Mujeres Campesinas, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, afirmó que el acceso de este sector de la población a la propiedad agraria representa un cambio histórico en la vida rural del país.

Ante productoras y representantes de comunidades agrarias, Brugada destacó que la entrega de documentos que acreditan derechos sobre la tierra constituye un paso hacia la igualdad sustantiva y la justicia social para las mujeres que trabajan el campo.

Recordó que durante gran parte del siglo XX, la propiedad agraria estuvo concentrada principalmente en hombres, pues apenas 5% de las tierras estaban registradas a nombre de mujeres.

Añadió que hacia finales de ese mismo siglo la cifra aumentó gradualmente hasta ubicarse entre 20% y 25%.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que actualmente en los suelos de conservación de la Ciudad de México el panorama ha comenzado a modificarse, ya que 35% de las tierras se encuentran ahora bajo titularidad femenina.

“Es un avance importante que merece reconocimiento, aunque todavía queda camino por recorrer. Estos encuentros y entregas significan justicia para las mujeres”, expresó.

Brugada sostuvo que el reconocimiento legal de las campesinas también transforma la dinámica social dentro de los ejidos y comunidades, al ampliar la participación femenina en los espacios de toma de decisiones.

Afirmó que el incremento de mujeres con derechos agrarios ha permitido una mayor presencia en asambleas comunitarias y una visión distinta en la planeación del desarrollo local.

“La tierra también es de las mujeres”, enfatizó la jefa de Gobierno al señalar que el crecimiento de su participación contribuye a una redistribución más equitativa del poder territorial y fortalece la organización comunitaria.

Por su parte, Sheinbaum Pardo, destacó que la entrega de dichos certificados forma parte de una política nacional orientada a garantizar su derecho a la propiedad de la tierra y cerrar brechas históricas en el ámbito rural.

Señaló que, a la fecha, se han entregado cerca de 30 mil títulos a mujeres en todo el país, con la meta de alcanzar 150 mil.