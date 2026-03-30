A más de un año del inicio de la actual administración, únicamente está en funcionamiento una de las 21 Casas de Gobierno que prometió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con las que se busca descentralizar la administración y acercar todos los servicios a la ciudadanía.

Aunque no han sido inaugurados los otros 20 espacios, sus direcciones ejecutivas sí están en operaciones, cuentan con titular o encargado, así como con ubicaciones.

De acuerdo con información de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, obtenida por el UNIVERSAL vía transparencia, cada una de las 16 alcaldías contará con al menos una Casa de Gobierno. Únicamente Iztapalapa y Gustavo A. Madero —las dos más pobladas de la Ciudad de México— tienen más de una dirección ejecutiva.

En el caso de la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque cuenta con tres direcciones ejecutivas, todas tienen la misma ubicación. Esta casa editorial visitó el número 602 de la calle Payta, en la colonia Lindavista, donde se ubican las tres. Se trata de un domicilio que ya funciona como Casa de Gobierno, de acuerdo con el personal, en donde se ofrece información y asesoría sobre programas sociales y trámites a la población.

Afuera del domicilio se instalan carpas y asientos para permitir la espera de quienes acuden a este punto. Una capitalina, por ejemplo, contó que acudió a este sitio para pedir informes sobre los vales del programa Mercomuna.

En el caso de la dirección ejecutiva de la alcaldía Cuauhtémoc, la ubicación es el quinto piso del edificio número 195 de avenida 20 de Noviembre en la colonia Centro, en donde actualmente están las oficinas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). Aunque en este piso se brinda información sobre programas sociales a gente que se acerca a preguntar, en el lugar hay oficinas.

La dirección ejecutiva de la Miguel Hidalgo lleva la ubicación de Lago Xochimilco y Laguna del Carmen, en la colonia Anáhuac, a unos pasos del Parque Salesiano; sin embargo, en el punto únicamente hay casas particulares, así como un edificio en estado de abandono.

En el edificio de la antigua planta de Xotepingo, en Coyoacán, se encuentra la única Casa de Gobierno que ha sido inaugurada, en la que se ofrece atención a la población.

A seis meses de su inauguración, el edificio está abierto al público, con personal del Gobierno recibiendo peticiones y dando atención a los capitalinos que se acercan. No se aprecia mucha gente, pero hay personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana que atiende las solicitudes. Se reciben peticiones para diversos servicios —comenta una de las trabajadoras—, por ejemplo, cuando algún vecino requiere servicio de poda, fuga de agua o información relacionada con programas sociales o dudas.