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se manifestaron la mañana de este lunes en inmediaciones de sus oficinas, ubicadas en la colonia Polanco, alcaldía , lo que derivó en afectaciones a la circulación y momentos de tensión con elementos de la .

La concentración inició alrededor de las 9:00 horas. Los manifestantes exigieron mejores condiciones laborales, principalmente la reducción en las comisiones que la aplicación retiene por cada viaje, las cuales —señalaron— pueden representar un porcentaje considerable de la tarifa.

Durante la protesta se realizaron sobre Paseo de la Reforma, lo que provocó carga vehicular en la zona. Posteriormente, un grupo de conductores intentó avanzar para extender el bloqueo hacia Periférico.

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Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de contención para evitar el cierre de esa vialidad. Durante la intervención se registraron empujones y reclamos entre manifestantes y policías, sin que se reportaran personas lesionadas.

Minutos después, y tras el encapsulamiento del contingente, los conductores comenzaron a retirarse, lo que permitió la liberación parcial de la circulación.

Conductores de Uber causan afectaciones viales en Polanco. Foto: especial
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mahc/LL

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