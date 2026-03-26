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La lamentó la cancelación de "Alicia en el País de las Maravillas" en el , al argumentar que era un proyecto que representaba una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar, la cultura y la recuperación de espacios públicos.

La demarcación recalcó que este cumplía con los requisitos necesarios. Sin embargo, “por se decidió cancelarlo”, ya que de último momento se solicitaron permisos adicionales que no requería este tipo de espectáculo.

“Lamentamos que con mentiras, desinformación y calumnias se esté castigando a las y los vecinos, privándolos de un evento de clase mundial que no sólo traería entretenimiento de calidad, sino también mejoras al Parque Lira, mayor seguridad y una importante derrama económica para la zona”, indicó la demarcación en un comunicado.

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Asimismo, precisó que este tipo de decisiones envían una mala señal, ya que reflejan que en la Ciudad se siguen ahuyentando inversiones y obstaculizando proyectos positivos, sobre todo en alcaldías que son de oposición, en lugar de impulsarlos.

“No se le puede seguir metiendo el pie a la ciudad ni boicoteando actividades culturales por intereses políticos. Desde la Alcaldía Miguel Hidalgo reiteramos que seguiremos impulsando la cultura, las actividades familiares, la reactivación económica y las mejoras a la infraestructura urbana, porque estamos convencidos de que esa es la ruta para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, se precisó.

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vr/cr

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