La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que realizó el levantamiento provisional de sellos de suspensión en el Parque Lira para que la empresa española Beste Templen realice el desmonte de la estructura que utilizaría para el espectáculo inmersivo de "Alicia en el País de las Maravillas".

La empresa solicitó esta medida al considerar que no resultaba viable continuar con los trámites de las autorizaciones faltantes, así como por carecer de las condiciones técnicas y operativas necesarias para el desarrollo del evento en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una vez concluido el desmonte, que durará 10 días, la PAOT procederá al levantamiento definitivo de los sellos de suspensión.

El desmonte de la estructura durará 10 días. Foto: Especial

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La Procuraduría Ambiental recordó que colocó los sellos por la investigación de 11 denuncias ciudadanas por posibles afectaciones al patrimonio cultural. Como resultado de esta investigación se determinó que la empresa, al momento de la suspensión de actividades, no contaba con las autorizaciones en materia de conservación patrimonial ante la Secretaría de Planeación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ni con la autorización de la declaratoria ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Adicionalmente, se suma la acción pública promovida por vecinos del Parque Lira, en la que la PAOT fue emplazada como autoridad garante; mientras que el Instituto de Verificación Administrativa, en atención al requerimiento del Tribunal de Justicia Administrativa, impuso ayer por la tarde los sellos de suspensión de actividades para detener el espectáculo, así como cualquier instalación o explotación del área verde y patrimonial, y garantizar el libre tránsito en el parque.

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