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El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, anunció que se desplegará un operativo especial de seguridad con motivo de las vacaciones de Semana Santa, en el que participarán 270 elementos que estarán patrullando y vigilando zonas religiosas y turísticas.

En rueda de prensa, detalló que esta vigilancia especial comenzará el 30 de marzo y se extenderá hasta el 12 de abril.

Precisó que los elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) estarán apoyados con 115 patrullas que realizarán recorridos por templos religiosos y sitios de interés como Santa Fe, el Parque de la Bombilla y San Ángel.

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Asimismo, mencionó que también se patrullará el paradero de Observatorio, a donde llega el Tren Insurgente.

López Casarín comentó que el objetivo de estas acciones es que las y los vecinos y visitantes tengan unas vacaciones seguras.

En este sentido, resaltó que su administración ha logrado reducir los delitos de alto impacto en un 70%, mientras que la anterior administración panista solo lo hizo en un 7%.

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