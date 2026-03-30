Conductores de la plataforma Uber se concentran en el Ángel de la Independencia para realizar una manifestación en contra de los altos porcentajes que la aplicación retiene por cada viaje.

Conductores de la plataforma Uber se concentran en el Ángel de la Independencia para realizar una manifestación. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La movilización partirá de este punto con dirección a las oficinas de la empresa, donde los inconformes buscan hacer visibles sus demandas y exigir una reducción en las comisiones.

Con pancartas y sus vehículos estacionados a lo largo de la vialidad, los automovilistas se organizaron para iniciar el recorrido, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la zona.

Conductores de la plataforma Uber se concentran en el Ángel de la Independencia para realizar una manifestación. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Irving De la Cruz, quien llegó desde las 8:30 de la mañana, señaló que este tipo de protestas son necesarias para evidenciar las condiciones en las que trabajan.

“Sí nos afecta y nos arriesgamos para que nos quiten alrededor del 45%”, comentó.

El conductor explicó que, tras jornadas de hasta 12 horas, sus ganancias diarias oscilan entre los 800 y mil pesos, lo que considera insuficiente frente a los gastos operativos y el tiempo invertido.

Los manifestantes reiteraron que continuarán organizándose hasta obtener una respuesta por parte de la empresa.

Conductores de la plataforma Uber se concentran en el Ángel de la Independencia para realizar una manifestación. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

SSC encapsula a manifestantes de Uber

Luego del encapsulamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conductores de la plataforma Uber comenzaron a retirarse del Ángel de la Independencia, donde mantenían una manifestación.

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De acuerdo con Roberto Ruiz, representante legal del colectivo de trabajadores de plataformas, los conductores permanecerán a la espera de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para entablar una mesa de diálogo.

El objetivo, explicó, es que sus demandas sean atendidas, principalmente en relación con las comisiones que retienen las aplicaciones y las condiciones laborales en las que operan.

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