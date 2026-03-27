El Comité Central de la Comunidad Judía de México y Tribuna Israelita condenaron las protestas que se dieron en la galería König en la colonia Condesa de la Ciudad de México ante la presentación "I’m Just Here For The Pool" del artista israelí Amir Fattal.

A través de redes, las organizaciones calificaron las pintas realizadas en el inmueble, que incluyen marcas de la evástica eventualmente tachada, como un "acto de antisemitismo" y pidieron a las autoridades capitalinas investigar lo ocurrido. También reprobaron los mensajes de odio dirigidos al artista en plataformas digitales.

Las protestas ocurrieron en medio de la polémica que rodeó la exposición, la cual finalmente cerró anticipadamente por motivos de seguridad tras una serie de manifestaciones y críticas hacia el artista.

Protestas e incidentes en la galería

La muestra, inaugurada el 3 de febrero y prevista hasta el 1 de abril, había transcurrido sin incidentes mayores hasta que, unos 10 días antes de su cierre, comenzaron a aparecer críticas y mensajes "hostiles" en redes sociales, seguidos posteriormente por protestas frente al recinto.

El sábado previo al cierre, cerca de 15 manifestantes propalestinos se concentraron afuera de la galería, lo que derivó en la intervención de la policía, que escoltó al artista. Días después, el 26 de marzo, un nuevo grupo realizó pintas en la fachada con esvásticas, estrellas de David tachadas y la frase "aquí hay terrorismo".

A través de publicaciones en sus redes sociales, Amir Fattal documentó los daños y relató que solicitó la presencia policial durante varias horas, pero luego estos se retiraron. "Rogué durante dos horas a las autoridades para que regresaran", señaló. También precisó que, por el momento, no contempla presentar una denuncia formal, pese a la controversia que ya rodeaba su exposición.

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Posturas, identidad y señalamientos

En medio de las protestas y de las críticas en redes sociales, parte de la discusión pública también se centró en la figura personal del artista, donde su origen israelí fue utilizado por algunos detractores como argumento para cuestionar su presencia en el espacio cultural, más allá del contenido de su obra.

Fattal, quien reside en Alemania y es hijo de padres originarios de Bagdad, ha explicado en distintas entrevistas que su trabajo artístico aborda temas como identidad, memoria y transformación cultural. En ese contexto, ha mencionado las tensiones personales que implica ser identificado constantemente como "el israelí" o "el judío", aunque ha evitado definirse dentro de posturas políticas partidistas.

Pese a ello, durante las protestas algunos activistas lo calificaron como "abiertamente sionista", una etiqueta que el artista ha rechazado al insistir en que su trabajo no tiene un enfoque político directo y que sus redes están dedicadas exclusivamente a su producción artística.

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El uso de inteligencia artificial en su obra

Otra característica de su trabajo es el uso abierto de inteligencia artificial generativa como parte de su proceso creativo. Fattal ha explicado que algunas de sus piezas parten de imágenes generadas mediante prompts, que posteriormente transforma en pinturas al óleo, una metodología visible en proyectos pasados como Post-Artificial Paintings presentada en 2024 también en König.

Cuando los vecinos de una zona residencial en México descubrieron que había turistas sionistas hospedados allí no dudaron en darles una buena bienvenida.



Los criminales Sionistas no deben vivir tranquilos. Tomemos su ejemplo. pic.twitter.com/FhRmtUtx8h — Cucumberman (@BersekEv) March 27, 2026

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