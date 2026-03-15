Durante la 98ª edición de los Premios Oscar 2026, el actor español Javier Bardem condenó la situación que atraviesa Medio Oriente.

Bardem presentó el Oscar a "Mejor Película Internacional" junto a la actriz de la India Priyanka Chopra, pero antes de dar los nombres de las largometrajes nominados, el español tomó el micrófono para pedir un alto a la guerra y una "Palestina libre".

En cuanto se pronunció por las guerras recibió una ovación instantánea de todas las personas asistentes.

Lee también VIDEO: Netanyahu se burla de versiones de su muerte en redes sociales; Irán amenazó con matarlo

Además, el actor de 57 años lució, durante la alfombra roja y la premiación, un parche con la consigna en español "No a la guerra", justo después de haberlo usado en los Premios Goya. También llevaba un pin de "Palestina Libre".

Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.



(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/7p3whJzhbm — Variety (@Variety) March 16, 2026

Bardem llama "guerra ilegal" al conflicto con Irán

Al llegar al teatro Dolby, Javier Bardem dijo que hay que hablar de las "cosas que importan" y arremetió contra el actual conflicto en Medio Oriente, que calificó de "guerra ilegal".

"Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", dijo Bardem a EFE en la alfombra roja de los premios.

El español critica el conflicto y afirma que se basa en mentiras. (15/03/26) Foto: AP

El actor dijo que el actual conflicto en Medio Oriente es ilegal porque está "basado en mentiras".

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal", subrayó.

Lee también ¿Cómo es el misil balístico Sejil que Irán usó por primera vez contra Israel?; atacó objetivos militares

Reiteró su apoyo a las y los gazatíes, y alzó la voz para pedir la libertad de Palestina.

Barden fue uno de los pocos que en la alfombra roja se pronunció contra el conflicto que arrancó su tercera semana.

"Por eso estoy aquí también para hacer las dos cosas, pertenecer a este circo y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar".

Con información de EFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa