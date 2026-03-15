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Esta noche se lleva a cabo la 98° edición de los Premios Oscar; lo mejor del cine será reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y, mientras cinéfilos y aficionados, se preguntan qué cinta será reconocida en la categoría de Mejor película; "Sinners" o "Obe battle after another", los famosos ya arribaron a la alfombra roja del Dolby Theatre.
Rose Byrne compite en la categoría de Mejor actriz, por su papel en "If I had legs, I´d kick you" ("Si pudiera, te patearía"), de la cineasta Mary Bronstein; se trata de su primera nominación a los premios de la Academia, se rumora -además- que, durante la velada, podría tener un reencuentro en el escenario con sus escompañeras de reparto de la cinta "Bridesmaids" ("Damas de honor"), luego de 15 años de su estreno.
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Hannah Beachler, ganadora del Oscar, por Mejor vestuario en "Balckpanther", en 2019, vuelve a la contienda seis años después por su trabajo en "Sinners" ("Pecadores").
Renate Reinsve está nominada como Mejor actriz, por su aparición en la película noruega "Sentimental Value" ("Valor Sentimental"); compite junto a Byrne y las actrices Jessie Buckley, Kate Hudson y Emma Stone.
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Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces a Rumi, Mira y Zoey, quienes integran a "K-Pop Demon Hunters", respectivamente, ya se pasen en la alfombra roja de los Oscar, junto con la directora y creadora del concepto Maggie Kang.
La cinta está nominada en dos categorías: Mejor película animada y Mejor canción original por "Golden".
Emma Stone está nominada como Mejor actriz, por su papel en la película del director grigo Yorgos Lanthimos, "Bugonia".
Elle Fanning fue nominada como Mejor actriz de reparto, por su aparición en "Sentimental value", junto con su compañera de reparto, Inga Ibsdotter Lilleaas, aunque ninguna de las dos se llevó el galardón; lo ganó Amy Madigan por la cinta "La hora de la desaparición".
Timothée Chalamet está nominado como Mejor actor por "Marty Supreme", sin embargo, tras sus declaraciones, relacionadas con el ballet y la ópera, se cree que el actor perdió los puntos que casi aseguraban que se llevaría el triunfo.
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"Qué honor estar aquí, mientras estábamos haciendo está película se sentía que había algo especial, por supuesto, gracias a Jacob Elordi (...), gracias especiales a mi querido amigo, Guillermo del Toro, lo hicimod amigo, lograste volver a Frankenstein a la vida y lograste que tu sueño se convirtiera a nuestro sueño"
melc
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