Esta noche se lleva a cabo la 98° edición de los Premios Oscar; lo mejor del cine será reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y, mientras cinéfilos y aficionados, se preguntan qué cinta será reconocida en la categoría de Mejor película; "Sinners" o "Obe battle after another", los famosos ya arribaron a la alfombra roja del Dolby Theatre.

Rose Byrne en la alfombra roja del Dolby Theatre en Hollywood, California. Foto: Mike Coppola / AFP

Rose Byrne compite en la categoría de Mejor actriz, por su papel en "If I had legs, I´d kick you" ("Si pudiera, te patearía"), de la cineasta Mary Bronstein; se trata de su primera nominación a los premios de la Academia, se rumora -además- que, durante la velada, podría tener un reencuentro en el escenario con sus escompañeras de reparto de la cinta "Bridesmaids" ("Damas de honor"), luego de 15 años de su estreno.

Lee también: Premios Oscar 2026: sigue EN VIVO el minuto por minuto de la ceremonia

Hannah Beachler en la alfombra roja del Dolby Theatre en Hollywood, California. Foto: Gregory Bull / AP

Hannah Beachler, ganadora del Oscar, por Mejor vestuario en "Balckpanther", en 2019, vuelve a la contienda seis años después por su trabajo en "Sinners" ("Pecadores").

Renate Reinsve en la alfombra roja del Dolby Theatre en Hollywood, California. Foto: Mike Coppola / AFP

Renate Reinsve está nominada como Mejor actriz, por su aparición en la película noruega "Sentimental Value" ("Valor Sentimental"); compite junto a Byrne y las actrices Jessie Buckley, Kate Hudson y Emma Stone.

Lee también:

"K-Pop Demon Hunters", el fenómeno animado y sus representantes

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces a Rumi, Mira y Zoey, quienes integran a "K-Pop Demon Hunters", respectivamente, ya se pasen en la alfombra roja de los Oscar, junto con la directora y creadora del concepto Maggie Kang.

Ejae en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. Foto: Jordan Strauss / AP

Rei Ami y Audrey Nuna en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. Foto: Jordan Strauss / AP

Maggie Kang, directora de "K-Pop Demon Hunters", en la alfombra roja de la 98° de los Premios Oscar. Foto: Richard Shotwell / AP

La cinta está nominada en dos categorías: Mejor película animada y Mejor canción original por "Golden".

Emma Stone en la alfombra roja de los Premios Oscar. Foto: Angela Weiss / AFP

Emma Stone en la alfombra roja de los Premios Oscar. Foto: Angela Weiss / AFP

Emma Stone está nominada como Mejor actriz, por su papel en la película del director grigo Yorgos Lanthimos, "Bugonia".

Elle Fanning en los Premios Oscar. Foto: AP / John Loche

Elle Fanning fue nominada como Mejor actriz de reparto, por su aparición en "Sentimental value", junto con su compañera de reparto, Inga Ibsdotter Lilleaas, aunque ninguna de las dos se llevó el galardón; lo ganó Amy Madigan por la cinta "La hora de la desaparición".

Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Premios Oscar. Foto: Jordan Strauss/ AP

Timothée Chalamet está nominado como Mejor actor por "Marty Supreme", sin embargo, tras sus declaraciones, relacionadas con el ballet y la ópera, se cree que el actor perdió los puntos que casi aseguraban que se llevaría el triunfo.

Lee también: Conan O'Brien bromea sobre polémica de Timothée Chalamet: "hay grupos de ballet y ópera esperando aquí afuera"

"Qué honor estar aquí, mientras estábamos haciendo está película se sentía que había algo especial, por supuesto, gracias a Jacob Elordi (...), gracias especiales a mi querido amigo, Guillermo del Toro, lo hicimod amigo, lograste volver a Frankenstein a la vida y lograste que tu sueño se convirtiera a nuestro sueño"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc