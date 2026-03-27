Algunos negocios ubicados en los alrededores del Estadio Banorte ya alistan la venta de artículos para este sábado donde se jugará el partido México-Portugal.

Roberto Rodríguez cuenta con una vidriería y aprovechará este sábado para ofertar “Sarapefan” de la Selección Nacional.

“Son unos sarapes justamente para este tema mundialista. Tiene un costo de 500 pesos. Vamos a tener también aguas, sombreros, chicharrones. De todo un poquito, botanas, postres para toda la afición”, indicó.

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“Que se viva un ambiente increíble Y justamente la inauguración y qué mejor que con Portugal Y que sientan toda la gente esta pasión del mundial. Vamos a estar desde las 9, 10 de la mañanita ya va a estar aquí abierto”.

También algunos restaurantes ubicados en los alrededores del conocido Estadio Azteca abrirán desde temprana hora, aunque desconocen si el cierre que se realizará por el operativo de seguridad les perjudicará en ventas.

“Nosotros abriremos y confiamos que sí haya venta”, dijo Isabel quien atienda un restaurante de comida mexicana.

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También algunos negocios ya alistan entre gorras y llaveros con imagen de la Selección Nacional.

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