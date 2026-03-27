Un día después de que el Gobierno de la Ciudad de México entregó las obras de rehabilitación del Puente Peatonal Huipulco que conecta con el Estadio Banorte, un joven acudió este jueves al sitio para ofertar playeras de la Sección Nacional.

El costo por prenda era de 350 pesos, además de que utilizó el mobiliario que recién instaló el Gobierno capitalino como parte de la renovación de la infraestructura de cara al Mundial de Fútbol, para ofertar sus productos.

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Será este sábado cuando se lleve a cabo el partido de fútbol entre las selecciones de México-Portugal y con ello la inauguración del recinto.

Apenas el miércoles 25 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México encabezó la entrega de 10 obras en el perímetro de la última milla del Estadio Banorte, para las que se tuvo una inversión de 200 millones de pesos, entre las que destaca la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) y el puente peatonal Huipulco.

Como parte de estas obras, los comerciantes ambulantes que se encontraban en la zona fueron retirados, y serán reubicados en un mercado en inmediaciones del Cetram.

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afcl