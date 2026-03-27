Vecinos y trabajadores de los alrededores del Estadio Banorte podrán ingresar este sábado con credencial de elector o comprobante de domicilio y, para el Mundial, será a través de tarjetones con código QR, informó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil señaló que el operativo del sábado, en conjunto con el Gobierno capitalino, está encaminado a tener un acceso controlado que garantice orden, seguridad y movilidad en la zona. Además de que es una primera prueba rumbo a la Copa del Mundo.

“Es un acceso controlado, no es restricción. Pueden pasar con su credencial de elector o comprobante. Tenemos que garantizar su libre tránsito a las personas que viven ahí o trabajan ahí”, dijo.

Ayer, este diario publicó que vecinos de los alrededores del estadio desconocían el operativo de movilidad y de acceso a sus viviendas por el cierre de calles durante la reinauguración.

Al respecto, el alcalde llamó a la gente que si no vive en esa área, no trabaja o no cuenta con boleto para el partido en el Coloso de Santa Úrsula, tras ser remodelado, a no acercarse a la zona, ya que no podrán ingresar.

“Te recomendamos que si no tienes boleto, no vives ahí o no trabajas ahí, no te acerques, porque lo que nosotros estamos buscando, en coordinación con el gobierno central, es tener orden, seguridad y movilidad”, señaló.

Giovani Gutiérrez precisó que en el caso de proveedores que surtan a tiendas de mercancía, el acceso será hasta las 13:00 horas, debido al cierre que se mantendrá hasta las 11 de la noche.

Los habitantes podrán circular con sus unidades siempre y cuando presenten sus documentos de residencia.

El alcalde adelantó que se encuentran en mesas de trabajo para determinar cómo será el control de acceso para las personas que vivan o trabajen en la zona durante los cinco partidos del Mundial de Futbol.

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