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Mañana se realizará el partido entre México-Portugal y la inauguración del Estadio Banorte tras su proceso de rehabilitación. El Tren Ligero, principal medio de transporte al conocido Estadio Azteca, operará de la siguiente manera.
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) señaló que mañana 28 de marzo a partir de las 15:00 horas se contará con traslado directo de Tasqueña al Estadio Banorte.
El servicio de Tasqueña a Xochimilco será de las 06:00 hrs a las 23:30 hrs y durante este horario no tendrá ascenso ni descenso de usuarios en la estación Estadio Azteca.
Tras meses de remodelación, la terminal Tasqueña abrirá sus puertas este sábado y operará de manera directa.
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Prueban acoplamiento de trenes
El Servicio de Transportes Eléctricos continúa las pruebas de acoplamiento de dos trenes. Se prevé que este sábado se utilicen de esta manera, para incrementar el traslado de pasajeros, como parte de la estrategia de mejorar la movilidad por el partido México-Portugal.
Con este mecanismo pasarán de 375 a 750 usuarios trasladados con trenes acoplados.
Durante un recorrido que realizó este diario se observa que dos trenes están acoplados y operando de manera conjunta entre la estación Tasqueña y Las Torres del Tren Ligero.
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