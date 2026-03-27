La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas, durante este fin de semana de marzo, en cinco de sus colonias ubicadas en inmediaciones del Estadio Banorte.

En la Gaceta Oficial se indica que esta medida aplicará en los establecimientos mercantiles ubicados en las colonias Villa Lázaro Cárdenas, San Lorenzo Huipulco, Isidro Fabela, Toriello Guerra y Vergel del sur.

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La suspensión será desde las 00:00 horas de este viernes 27 de marzo, hasta las 24:00 horas del 29 del mismo mes, en los establecimientos mercantiles que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

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afcl