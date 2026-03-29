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Zumpango, Méx.- Marisela “N”, quien había sido reportada como desaparecida tras acudir a la , fue localizada con vida, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) precisó que el hallazgo fue realizado por elementos de la policía municipal de .

La mujer, de 35 años de edad, fue trasladada a un hospital en Tultitlán para recibir atención médica, sin que hasta el momento se hayan detallado las condiciones de salud en las que fue encontrada.

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Marisela “N” se desempeña como elemento de Protección Civil del municipio de Chiconcuac. De acuerdo con los reportes, la mujer abordó, junto con su pareja, al salir de la Feria del Caballo.

Su pareja sentimental fue localizada en el municipio de Atenco con diversas lesiones, mientras que el paradero de Marisela permanecía desconocido.

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