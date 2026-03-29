Tecámac, Méx.– Un accidente automovilístico múltiple ocurrido durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 34+190 de la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Villas del Real, dejó dos mujeres muertas y 11 lesionados.

El percance involucró tres vehículos. Un automóvil BMW blanco con placas del estado de Morelos impactó por detrás a una camioneta Nissan Urvan de servicio público con número económico 102, que circulaba en dirección norte-sur.

La Urvan, perteneciente a la ruta Unión Independiente de Transportes de Ecatepec grupo Morelos, volcó sobre su lado izquierdo.

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Una camioneta Ford Transit blanca con placas del Estado de México también volcó sobre su costado derecho tras el impacto.

El conductor del BMW, Carlos Rubén “N”, de 35 años, quien, aparentemente, tripulaba el vehículo en estado de ebriedad, resultó con lesiones.

Las autoridades lo detuvieron como responsable del choque y lo trasladaron al Hospital 200, ubicado en la carretera libre México-Pachuca kilómetro 42, en San Jerónimo Xonacahuacan.

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El conductor de la Urvan, Martín Delgadillo Vera, de 20 años, también presentó golpes contusos y fue detenido; paramédicos lo llevaron al Hospital del Issemym en la avenida 30-30 de Ecatepec.

El conductor de la Transit, Diego Ismael Márquez, de 27 años, resultó ileso pero también quedó detenido.

Las fallecidas fueron identificadas como Sabina Ávila Delgadillo, de 54 años, y María de los Ángeles Vera Vera, de 49 años. Ambas viajaban en la Urvan y salieron proyectadas del vehículo: una cayó en el camellón central y la otra en el carril de alta velocidad.

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Ascensión Vera Vera, de 53 años, esposo de Sabina Ávila Delgadillo, relató que la familia viajaba en la camioneta cuando el BMW las alcanzó por detrás.

El impacto provocó que las dos mujeres salieran eyectadas y que los vehículos volcados quedaran recostados.

Paramédicos de Protección Civil de Tecámac, a bordo de tres ambulancias las ambulancias atendieron a 11 lesionados en el sitio.

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Elementos de la Guardia Civil de Tecámac y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como de la Guardia Nacional, tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área.

Las autoridades ministeriales llegaron al lugar para el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

La circulación en la zona se vio afectada por las maniobras de atención y el resguardo del sitio.

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