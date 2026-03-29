El Gobierno de la Ciudad de México informó que el ‘Operativo Kukulcán’ concluyó de manera segura, ordenada y con saldo favorable para la ciudadanía.

Miles de aficionadas y aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, Banorte o Azteca, recorriendo a pie la conocida última milla en condiciones de seguridad y organización. Los filtros implementados permitieron un acceso ágil, fluido y ordenado al recinto.

Durante la jornada, se registraron diversas expresiones sociales en las inmediaciones del estadio, las cuales fueron atendidas de manera oportuna por personal de la Secretaría de Gobierno, privilegiando el diálogo y la escucha de sus peticiones. En su mayoría, estas se desarrollaron en un ambiente de respeto hacia las y los asistentes; en los casos donde se elevó el tono, intervino el Grupo de Diálogo y Convivencia para prevenir conflictos y garantizar la sana convivencia.

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En el Zócalo capitalino, alrededor de 10 mil personas se dieron cita para disfrutar del partido México vs. Portugal en un ambiente familiar, seguro y en calma. Asimismo, se implementaron acciones de reordenamiento para evitar la instalación de comercio ambulante en la plancha, permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades del Festival Futbolero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó un despliegue operativo en el cual se llevaron a cabo acciones de proximidad como el pintacaritas de la bandera de México para niños y adultos, el mariachi que animó con canciones clásicas de nuestro país y el apoyo de los cadetes de la Universidad de la Policía a personas con movilidad limitada para trasladarlos en silla de ruedas y facilitar su ingreso.

Además, antes y durante el encuentro deportivo, policías adscritos al Programa ‘Conduce Sin Alcohol’ realizaron un total de 537 pruebas amistosas a las y los aficionados, de las cuales 246 fueron al exterior y 291 al interior del Estadio Ciudad de México, a fin de garantizar espacios seguros y reforzar la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

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Pese a los esfuerzos, una persona en estado de ebriedad intentó saltar del segundo al primer nivel del inmueble, pero cayó hasta la planta baja del Estadio, lo que le provocó la muerte.

También, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a, al menos, 17 personas por propiciar la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio.

En tanto, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito orientaron tanto a los automovilistas que se dirigían al estadio, como a quienes transitaban por la zona para llegar a su destino.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, entre las 15:00 y las 18:30 horas, se registró una afluencia total de 45 mil 968 personas transportadas mediante los servicios de apoyo implementados. El Trolebús movilizó a 13 mil 500 usuarias y usuarios con 120 unidades en operación; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) trasladó a 8 mil 500 personas con 123 unidades; mientras que el Tren Ligero registró una afluencia de 23 mil 968 pasajeros.

Estas cifras reflejan la capacidad de coordinación y respuesta del sistema de movilidad de la ciudad para atender eventos de alta demanda de manera ordenada, eficiente y segura. Asimismo, la estación Tasqueña del Sistema de Transporte Colectivo Metro registró una afluencia adicional de 85 mil 680 personas en el mismo periodo, flujo que no estuvo exclusivamente relacionado con el evento deportivo.

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