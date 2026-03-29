Zumpango, Mex.- Por los trabajos de extracción del lirio acuático que ha cubierto más del 75% de la Laguna de Zumpango, el gobierno municipal pidió a los prestadores de servicio de paseos en lancha que suspendieran el servicio de manera temporal hasta tener avances significativos en las labores. Sin embargo, este gremio decidió sumarse a las labores colaborando.

Así lo informó la presidenta municipal de Zumpango, Roselia García, quien precisó que para estas acciones trabajan de manera coordinada no solo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sino también con los vecinos que decidieron ayudar prestando sus lanchas, lo que ha permitido que cada día retiren entre 5 y 10 camiones.

“Les pedimos que por el momento nos ayudarán a frenar estas actividades puesto que todavía hay bastante lirio. Decirles que también los vecinos nos han colaborado, nos han ayudado con sus lanchas para arrastrar y sacar el lirio”, mencionó Roselia García en entrevista con EL UNIVERSAL.

La alcaldesa de Zumpango, municipio donde se encuentra el Área Natural Protegida, puntualizó que las acciones se desarrollan en equipo con el gobierno federal y para ello se emplean dos máquinas cosechadoras de lirio, así como empujadoras para sacar la planta acuática del embalse y agregó que otra acciones que se ha iniciado es el revestimiento en los bordos de la laguna.

“Es un proyecto que no es a mediano, es a largo plazo. Se están haciendo estudios de laboratorio acerca de mecánica de suelos y del tratamiento de aguas grises que hay en la laguna”, detalló la presidenta municipal de Zumpango, Roselia García.

Retiran lirio acuático en Laguna de Zumpango; suspenden paseos en lancha y suman apoyo de lancheros. Foto: Especial

Y respecto a la infraestructura que se encuentra construida como espacios comerciales y módulos sanitarios que se encuentran abandonados desde hace varios gobiernos locales del lado de Laguna comunidad de San Pedro de la Laguna, García puntualizó que la administración que encabeza tiene planeada su rehabilitación, sin embargo, esperan a tener avances respecto al proyecto de recuperación de la Laguna de Zumpango.

La idea es, dijo, “darle auge a la laguna porque muchas familias de Zumpango que la visitan los fines de semana” y refirió que los esfuerzos que se hacen actualmente también tienen como propósito adelantarse a la temporada de lluvias.

Los lancheros decidieron unirse a las labores de limpieza del lirio acuático con el objetivo de contribuir a mejorar el espacio, pensando en volver a ofrecer el servicio de paseos en la Laguna de Zumpango, dijo por su parte, Benedicto García, quien ha prestado su lancha para estas acciones.

Y sostuvo que las labores no han sido fáciles puesto que el lirio acuático es una planta que crece de manera acelerada y el año pasado cubrió más de la mitad del cuerpo de agua, razón que impide el avance de las lanchas y por ende, ya no pueden llevar a los turistas.

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