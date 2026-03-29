Al tomar conocimiento de una persona lesionada con disparos de arma de fuego, derivado de una discusión y una riña en calles de la colonia San José Aculco, de la alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres que posiblemente participaron en las agresiones.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales en campo realizaban sus funciones de vigilancia y prevención, cuando fueron solicitados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente por un reporte de dispararos en la esquina de las calles Sociólogos y Bibliotecarios, a donde se dirigieron para verificar los hechos.

En el lugar, los policías se entrevistaron con un joven de 19 años de edad quien refirió que, momentos antes, su amigo tuvo una discusión con los tripulantes de un automóvil color blanco que se retiraron momentáneamente del lugar y después regresaron, efectuaron disparos en su contra y se dieron a la fuga.

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En ese momento, los familiares del lesionado de 21 años de edad lo abordaron a un vehículo particular y lo trasladaron a un hospital donde fue diagnosticado con una herida de bala a la altura del pómulo izquierdo.

Por lo anterior, con las características de los probables implicados y del vehículo en el que escaparon, los uniformados se abocaron a la búsqueda, en coordinación con los monitoristas del C2 Oriente, realizaron un cerco virtual por la zona y fueron detectados cuando circulaban en el perímetro de la colonia Barrio San Miguel.

Luego de darles seguimiento, los tripulantes del automóvil fueron interceptados en las calles Angostura y Francisco I. Madero, donde de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les marcaron el alto y descendieron del vehículo cuatro sujetos.

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Por lo anterior y al ser reconocidos por el denunciante, los hombres de 24, 18, 35 y 45 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos constituciones y puestos a disposición, junto con el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que, tras generar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido de 45 años de edad, registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los años 2022 y 1999, por los delitos contra la salud y robo calificado.

Mientras que el detenido de 35 años de edad, cuenta con un ingreso, en el año 2019, por delitos contra la salud; además de una falta administrativa ante el Juez Cívico. Asimismo, el detenido de 24 años de edad, cuenta con un ingreso, en el año 2022 por delitos contra la salud, en su modalidad narcomenudeo.

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