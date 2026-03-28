Ecatepec, Mex.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomaron protesta a integrantes de cinco mil Comités por la Paz vecinales,

En el deportivo Valle de Anáhuac rindieron protesta los vecinos que tendrán la función de colaborar con las autoridades de seguridad pública a fin de realizar diagnósticos sobre las problemáticas de violencia, conflictividad social, factores de riesgo en las comunidades, proponer acciones de prevención social de la violencia y del delito.

“Estamos rompiendo inercias y estigmas para lograr la paz, la tranquilidad y levantar las comunidades, lo está haciendo el pueblo con el gobierno. Como nunca en la historia de Ecatepec, los vecinos forman parte fundamental en la reconstrucción del municipio", afirmó la alcaldesa Cisneros Coss.

Delfina Gómez Álvarez destacó la participación ciudadana en los Comités por la Paz. Foto: Especial

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La presidenta municipal de Ecatepec mencionó que con la conformación de esta estructura se avanza en la organización en las calles para ampliar la capacidad de vigilancia y pronta respuesta mediante la coordinación entre ciudadanos y policías.

“Hay un gran rezago pero demostraremos que Ecatepec no estaba condenado a ser la nota roja, a ser lo sucio, a ser lo oscuro, porque hoy ya es una realidad radicalmente distinta”, dijo sobre los Comités por la Paz que también promueven la resolución pacífica de conflictos y la reconstrucción del tejido social, además de impusar jornadas, campañas y actividades.

Cisneros Coss afirmó que hay resultados históricos que no se veían en materia de seguridad desde hace 15 años, lo que obedece a la aplicación de la estrategia de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la coordinacion con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los vecinos tendrán la función de colaborar con las autoridades de seguridad pública. Foto: Especial

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En su intervención, la mandataria mexiquense, Delfina Gómez Álvarez mencionó que la coordinación existente entre los gobiernos municipal, estatal y federal y estatal se traduce en resultados y acciones. Y destacó la participación ciudadana en los Comités por la Paz, cuyas propuestas mejorarán rubros que requieran mayor atención.

“Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el gobierno del Estado y aquí con nuestra presidenta (municipal Azucena Cisneros) estamos haciendo mejoras y con nuestra presidenta de la República también”, refirió Gómez.

La gobernadora también agradeció a la alcaldesa de Ecatepec por el trabajo realizado, mientras que a colonos, empresarios, comerciantes y organizaciones sociales por sumarse a las acciones del gobierno municipal para lograr mayor seguridad.

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El modelo implementado son espacios de organización y puntos de encuentro para construir la paz con la participación de la comunidad, ya que la violencia creció por el abandono y la falta de oportunidades en el municipio, dijo por su parte Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por La Paz.

Héctor Saucedo Zempoalteca y su esposa María Cecilia Pichardo Ramírez, de la colonia México Prehispánico, ambos del Comité por la Paz de su calle, coincidieron en que las cámaras y alarmas servirán para lograr mayor seguridad, además de que los integrantes del mismo se convertirán en los ojos de los vecinos para reportar irregularidades.

Y María Guadalupe Penilla, de Santa María Xalosctoc, expresó que los comités brindarán mayor seguridad a la colonia en su conjunto y a todos los vecinos y puntualizó que trabajarán en coordinación con los policías adscritos a la colonia.

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“En la comunidad se han visto cambios, ya pasa más la patrulla, los comandantes se acercan con los vecinos, es lo mejor que ahorita puede estar pasando”, dijo Penilla.

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