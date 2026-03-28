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“Liberen ya a los ”, solicitó Jonathan Uribe, quien encabeza a ciudadanos que, a las afueras del , piden a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, regresar los perros y gatos del albergue.

Personal de la Secretaría de Gobierno capitalino solicitó a los manifestantes que permitan el paso de la gente, ya que ocupan la banqueta. Y con altavoces llamaron a los aficionados y paseantes que se detenían a ver los carteles a que avanzaran y no se detuvieran. “Sigamos avanzando, bienvenidos a su estadio ”.

A la par se escuchó: “No es posible que este gobierno de cuarta no cumpla con las reglas. Ya basta. Como mexicanos tenemos mucho que reflexionar”, indicó Jonathan.

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También pidieron que los caballos del cuerpo de seguridad sean retirados, pues están en pleno rayo del sol desde la mañana.

Los cerca de seis ciudadanos que se encuentran a las afueras del conocido portan imágenes de los perritos franciscanos: “Yo apoyo al ”, “Grillo”, “Snoopy”, “Hoy toda latinoamericana somos franciscanitos”.

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ss/cr

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