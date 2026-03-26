La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, afirmó que en este momento “no está previsto” el regreso de los perros del Refugio Franciscano al predio del que fueron rescatados durante un operativo que tuvo lugar en enero pasado.

Señaló que si las condiciones cambian más adelante “se podría hablar de un posible escenario”, pero por ahora, con las condiciones físicas y jurídicas “no se tiene previsto en este momento ningún regreso de perros al Refugio Franciscano”, dijo.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, afirmó que “no está previsto” el regreso de los perros del Refugio Franciscano a dicho predio. Foto: Especial

Adelantó que lo que se tiene previsto ahora es el traslado “paulatino, ordenado y observado” de los perros que se encuentran en los albergues que se habilitaron en el Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

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“Se tiene previsto de exactamente 293 perros que se encuentran en el Ajusco, se tiene previsto ese traslado a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA); se va a realizar en los próximos días, lo estamos haciendo con total cuidado, con todas las garantías de salud, de logística, necesarias, para que este traslado sea muy bueno y de la mejor manera para los perritos”, precisó.

Habrá Observatorio Ciudadano para vigilar traslado

Se buscará que haya acompañamiento de un Observatorio Ciudadano durante el traslado a la BVA. Foto: Especial

Tras recordar que los albergues que se habilitaron en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y en el Ajusco, fueron temporales, la secretaria Álvarez Icaza indicó que el traslado de los perros a la BVA se hará en los próximos días de forma ordenada y se buscará que haya acompañamiento de la sociedad civil y “una suerte de acompañamiento” de un Observatorio Ciudadano para que acompañe el traslado.

“Que haya un acompañamiento de la sociedad civil, una suerte de observatorio ciudadano que acompañe este traslado y que pueda ser perfectamente organizado para que los perritos no corran ningún tipo de riesgo y estén en las mejores manos para este traslado", dijo.

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