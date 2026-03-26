Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

La secretaria de Medio Ambiente, , afirmó que en este momento “no está previsto” el regreso de los perros del al predio del que fueron rescatados durante un que tuvo lugar en enero pasado.

Señaló que si las condiciones cambian más adelante “se podría hablar de un posible escenario”, pero por ahora, con las “no se tiene previsto en este momento ningún regreso de perros al Refugio Franciscano”, dijo.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, afirmó que “no está previsto” el regreso de los perros del Refugio Franciscano a dicho predio. Foto: Especial
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, afirmó que “no está previsto” el regreso de los perros del Refugio Franciscano a dicho predio. Foto: Especial

Adelantó que lo que se tiene previsto ahora es el traslado “paulatino, ordenado y observado” de los perros que se encuentran en los albergues que se habilitaron en el Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Lee también

“Se tiene previsto de exactamente 293 perros que se encuentran en el Ajusco, se tiene previsto ese traslado a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA); se va a realizar en los próximos días, lo estamos haciendo con total cuidado, con todas las garantías de salud, de logística, necesarias, para que este traslado sea muy bueno y de la mejor manera para los perritos”, precisó.

Habrá Observatorio Ciudadano para vigilar traslado

Se buscará que haya acompañamiento de un Observatorio Ciudadano durante el traslado a la BVA. Foto: Especial
Se buscará que haya acompañamiento de un Observatorio Ciudadano durante el traslado a la BVA. Foto: Especial

Tras recordar que los albergues que se habilitaron en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y en el Ajusco, fueron temporales, la secretaria Álvarez Icaza indicó que el traslado de los perros a la BVA se hará en los próximos días de forma ordenada y se buscará que haya acompañamiento de la sociedad civil y “una suerte de acompañamiento” de un Observatorio Ciudadano para que acompañe el traslado.

“Que haya un acompañamiento de la sociedad civil, una suerte de observatorio ciudadano que acompañe este traslado y que pueda ser perfectamente organizado para que los perritos no corran ningún tipo de riesgo y estén en las mejores manos para este traslado", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]