Naucalpan, Méx.— La construcción de la Línea 3 del Mexicable se encuentra con un avance de 70%, obra que realiza el gobierno del Estado de México y que, una vez concluida, permitirá el traslado diario de alrededor de 40 mil personas de las zonas altas de la demarcación.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó que esta semana la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, visitó la estación 6, la cual beneficiará a las comunidades de Mártires de Río Blanco y San José de los Leones, entre otras más.

La mandataria mexiquense llegó a las obras que se realizan en Naucalpan para supervisar los avances de la nueva infraestructura, en donde la estación que visitó en específico, será única en el país, ya que ahí convergerán tres líneas y el proyecto mejorará la movilidad, la seguridad y reducirá las emisiones contaminantes en el municipio, agregó el alcalde.

Precisó que el proyecto de la Línea 3 del Mexicable ayudará a dignificar la vida de las y los vecinos de las partes altas de Naucalpan y también transformará la conectividad del municipio para beneficio de 40 mil usuarios cada día.

“El Mexicable de Naucalpan, no será como ningún otro porque va a tener una línea central, troncal y de esta va a derivar, se va a bifurcar en dos líneas adicionales, entonces en esta estación se van a juntar tres líneas de la misma Línea 3 y esto va a permitir que abarque más territorio de Naucalpan, más colonias y de esa manera beneficie a más de nuestros vecinos y vecinas”, dijo Gómez Álvarez.

Montoya Márquez puntualizó que durante el recorrido junto a la gobernadora Delfina Gómez, se constató un avance que supera 70% en las obras en Naucalpan.

Al respecto, el gobierno del Estado de México informó que el Mexicable será un transporte digno, seguro y eficiente que tendrá beneficio para 700 mil usuarios mexiquenses.

“Continué actividades en Naucalpan y realicé un recorrido para supervisar los avances de la Línea 3 del Mexicable que beneficiará la movilidad de miles de mexiquenses diariamente, reduciendo sus tiempos de traslado con un transporte seguro y eficiente”, señaló Delfina Gómez Álvarez.

Además, el gobierno mexiquense puntualizó que el proyecto forma parte de lo que han denominado como 2026, Año de las Obras en EdoMéx, y tendrá impacto para transportar a 40 mil usuarios diariamente de las colonias Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa.

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