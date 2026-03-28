EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

La gran fecha mundialista se acerca y, en esta ocasión, el Coloso de Santa Úrsula, ahora llamado Estadio Banorte, está listo para albergar el partido amistoso entre la Selección mexicana y la de Portugal.

Para mantener la seguridad de asistentes, jugadores y trabajadores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ha desplegado a varios elementos de seguridad para salvaguardar el orden público.

En el partido amistoso de México vs Portugal se espera un lleno total en el estadio, por lo que se recomienda usar alternativas viales y evitar la zona en caso de no asistir al partido.

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Sigue aquí el minuto a minuto de alternativas viales, incidencias del operativo vial y de seguridad para el partido México vs Portugal.

Metrópoli 02:46 PM Caen tres presuntos revendedores en operativo por partido México vs Portugal En el marco del dispositivo de seguridad implementado por el partido entre las selecciones de México y Portugal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres señalados por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo sobre Viaducto Tlalpan, como parte del “Operativo Estadio Seguro”, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaba recorridos de vigilancia para inhibir conductas ilícitas antes y durante el encuentro.



Los detenidos, de 47, 53 y 58 años de edad, fueron ubicados cuando aparentemente ofrecían entradas a sobreprecio a aficionados que se dirigían al estadio. Tras ser interceptados por los uniformados, no pudieron acreditar la legalidad de la venta de los boletos que portaban.



Luego de su aseguramiento, los tres hombres fueron trasladados ante el Juez Cívico, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente en la capital.







Metrópoli 02:42 PM Continúa bloqueo de laterales del Periférico Sur Continúa el bloqueo en laterales de Periférico Sur y la calle zapote en la colonia Isidro Favela, alcaldía Tlalpan por colectivos antigentrificación, del Refugio Franciscano y la Asamblea de Barrios de Coyoacan, quienes colocaron unas porterías y llevan a cabo partidos de futbol en protesta contra el mundial del 2026.



Metrópoli 01:35 PM Comuna 420 se manifiesta en puente peatonal del Estadio Banorte; busca regular el consumo de cannabis Integrantes de Comuna 420 se instalaron sobre el puente peatonal Huipulco a unos pasos del Estadio Banorte para visibilizar el consumo de mariguana; sin embargo, personal de la Secretaría de Gobierno los movió debajo de la infraestructura que esta semana fue inaugurada por autoridades capitalinas.

“Pachecos unidos, jamás serán vencidos”, afirmaron integrantes del colectivo, quienes por 20 minutos permanecieron arriba del puente peatonal Huipulco. Afirmaron que su idea es visibilizar la urgencia de espacios compartidos, igualdad, trato digno y cultivo libre.

Integrantes de LaComuna420 comenzaron a fumar mariguana a pasos del Estadio Banorte. Abigail Esparza afirmó que el objetivo es visibilizar el derecho que tienen y la falta de regulación que existe del consumo de cannabis en México. Apuntó que hoy asistieron al estadio previo al partido México-Portugal porque en otros países ya hay una regulación.



Metrópoli 01:03 PM Manifestantes bloquean vialidades del Estadio Banorte Previo al partido de México-Portugal y la reinauguración del Estadio Banorte organizaciones comenzaron con los bloqueos viales.

Diferentes colectivos pertenecientes a la Asamblea Vecinal contra la megaconstrucción en Tlalpan-Coyoacán y Frente Antigentrificación se concentran al exterior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para iniciar la megareta contra la inauguración del estadio Banorte de la Ciudad de México.

Los inconformes mantienen cerrada la circulación vehicular de Periférico Sur.



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Metrópoli 12:57 PM Aficionados llegan al Estadio Banorte Aficionados de la Selección Nacional ya se dan cita a las afueras del Estadio Banorte. Con playeras de la selección mexicana, familias acuden al recinto a tomarse la foto, incluso con la mascota mundialista. El recinto está resguardado por elementos de seguridad.



Metrópoli 12:56 PM Apertura de la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero Tras meses de rehabilitación, así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero. Por el partido México-Portugal que se realizará en el Estadio Banorte, la terminal que conecta con la línea 2 del Metro está abierta al público y permite el traslado hasta Xochimilco, sin parada en la estación Estadio Azteca. El traslado de usuarios, se realiza a través del acoplamiento de dos convoyes, lo que permite incrementar el número de personas que pueden abordar.





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