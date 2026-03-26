A dos días de que se realice la reinauguración del Estadio Banorte, habitantes, transportistas y hasta trabajadores desconocen cómo será el operativo vial en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula.

EL UNIVERSAL recorrió las calles del Circuito Azteca, donde hay unidades habitacionales y negocios. La mayoría de las personas coincidieron en que no han sido notificadas sobre cómo ingresarán o saldrán de sus hogares el sábado.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, en la conferencia del martes, a las inmediaciones del estadio sólo se permitirá el paso a quienes vivan en la zona y lo acrediten con tarjetón o credencial, y a quienes cuenten con boleto para el partido de futbol.

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Habrá cortes a la circulación en avenida Santa Úrsula, avenida del Imán y Gran Sur, Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan.

“Es un relajo. Todo lo hacen con las rodillas. La jefa de Gobierno vino a inaugurar obras y ni siquiera nos dejaron acercar. Todo para el Azteca, nada para acá”, expresó la vecina Lourdes Pérez.

“Primero nos cierran por sus obras, y ahora que es la inauguración también nos cierran. Fuimos los afectados principales de las obras y ahora tampoco podemos transitar libremente porque no tenemos boleto. Se les olvida que somos mexicanos y deberían de darnos prioridad por lo menos al libre tránsito”, señaló Fabiola Cortines.

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Dueños de negocios temen pérdidas económicas, pues quizá tengan que cerrar el sábado.

“Yo perdería como 5 mil pesos si no abro el sábado, además los proveedores tampoco saben si les conviene venir o no”, señaló Antonio Campos, dueño de una tienda de abarrotes.

“Yo trabajo con autos, si los clientes no pueden transitar y traerlos, pues cómo voy a trabajar. Es un relajo. El gobierno debió organizarse mejor y pensar en los que vivimos aquí en la zona”, enfatizó Alfredo González, dueño de una vulcanizadora.

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Ayer por la tarde, la alcaldía Coyoacán informó en redes sociales que debido al partido del 28 de marzo entre México y Portugal, “el acceso a las colonias aledañas, la primera milla o polígono del Coloso de Santa Úrsula, será controlado”, por lo que los residentes podrán acceder a la zona presentando credencial de elector o comprobante de domicilio.

Aclaró que para el Mundial de Futbol, que comienza en junio, se prevé entregar tarjetones de acceso vial semanas antes, lo que se avisará con anticipación a los vecinos.

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Afectaciones al transporte

Como parte del operativo vial, la Secretaría de Movilidad informó que el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco permanecerá cerrado el sábado, por lo menos cuatro horas antes del partido, debido a que a esta zona llegarán los transportes especiales que trasladarán a los asistentes.

Ante ello, transportistas de distintas rutas dijeron desconocer en qué puntos podrán levantar pasaje y descenderlo.

“Aún no nos comentan hasta dónde llegaremos. Ya ahorita no han comenzando sus recortes de calles, pero basta con ver el caos vial que ya se percibe”, compartió Álvaro Torres, chofer de la ruta Tlalpan-IMSS, Tasqueña.

Durante el recorrido por el Cetram no se percibió alguna información sobre cortes a la circulación, horarios de transporte o rutas alternas que se aplicarán.